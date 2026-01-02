Неякісний товар чи послуга? Як подати скаргу і захистити свої права

Куди звертатися у разі порушення

Скарги щодо неякісних товарів чи послуг подаються до Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів або до її місцевих органів.

Звернення може бути як паперовим, так і електронним, але воно обов’язково має відповідати вимогам Закону "Про звернення громадян".

Що обов’язково вказати у зверненні

У заяві необхідно зазначити:

прізвище, ім’я та по батькові заявника;

адресу проживання та контактні дані;

чіткий опис порушення прав споживача;

дату та особистий підпис.

Без цих даних звернення не розглядається.

Які документи варто додати

Щоб прискорити розгляд скарги та підтвердити факт порушення, до звернення бажано долучити:

розрахункові документи - чек, квитанцію, договір купівлі-продажу або інше підтвердження оплати;

копії листування з продавцем або надавачем послуг, якщо споживач уже звертався до нього напряму;

фото, відео чи інші докази дефектів або невідповідності товару чи послуги;

акти перевірок або експертні висновки (за наявності);

додаткові документи - гарантійний талон, технічну документацію, медичні довідки у разі шкоди здоров’ю.

Скільки часу розглядають звернення

Після надходження скарги відповідний орган розглядає її у строки, визначені законом: