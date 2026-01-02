Неякісний товар чи послуга? Як подати скаргу і захистити свої права

Кожен споживач в Україні має право на якісні товари і послуги, а також на захист своїх прав у разі їх порушення. Це гарантує Закон України "Про захист прав споживачів" та інші нормативно-правові акти.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Держпродспоживслужби у Facebook.
Скарги щодо неякісних товарів чи послуг подаються до Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів або до її місцевих органів.
Звернення може бути як паперовим, так і електронним, але воно обов’язково має відповідати вимогам Закону "Про звернення громадян".
У заяві необхідно зазначити:
Без цих даних звернення не розглядається.
Щоб прискорити розгляд скарги та підтвердити факт порушення, до звернення бажано долучити:
Після надходження скарги відповідний орган розглядає її у строки, визначені законом:
