Образование

Некачественный товар или услуга? Как подать жалобу и защитить свои права

Как потребителям официально пожаловаться на некачественный товар или услугу (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Каждый потребитель в Украине имеет право на качественные товары и услуги, а также на защиту своих прав в случае их нарушения. Это гарантирует Закон Украины "О защите прав потребителей" и другие нормативно-правовые акты.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Госпродпотребслужбы в Facebook.

Куда обращаться в случае нарушения

Жалобы относительно некачественных товаров или услуг подаются в Государственную службу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей или в ее местные органы.

Обращение может быть как бумажным, так и электронным, но оно обязательно должно соответствовать требованиям Закона "Об обращениях граждан".

Что обязательно указать в обращении

В заявлении необходимо указать:

  • фамилию, имя и отчество заявителя;
  • адрес проживания и контактные данные;
  • четкое описание нарушения прав потребителя;
  • дату и личную подпись.

Без этих данных обращение не рассматривается.

Какие документы следует приложить

Чтобы ускорить рассмотрение жалобы и подтвердить факт нарушения, к обращению желательно приложить:

  • расчетные документы - чек, квитанцию, договор купли-продажи или другое подтверждение оплаты;
  • копии переписки с продавцом или поставщиком услуг, если потребитель уже обращался к нему напрямую;
  • фото, видео или другие доказательства дефектов или несоответствия товара или услуги;
  • акты проверок или экспертные заключения (при наличии);
  • дополнительные документы - гарантийный талон, техническую документацию, медицинские справки в случае вреда здоровью.

Сколько времени рассматривают обращение

После поступления жалобы соответствующий орган рассматривает ее в сроки, определенные законом:

  • до 30 дней - в общем порядке;
  • до 15 дней - если вопрос не требует дополнительного изучения.

Читайте также о том, как выбрать безопасную игрушку ребенку.

Ранее мы писали о том, что в течение года в Украине было выявлено 55 видов опасной продукции, более половины из которых - детские игрушки. Специалисты нашли десятки тысяч товаров для детей, которые представляют опасность для их здоровья.

