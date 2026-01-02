Некачественный товар или услуга? Как подать жалобу и защитить свои права

Каждый потребитель в Украине имеет право на качественные товары и услуги, а также на защиту своих прав в случае их нарушения. Это гарантирует Закон Украины "О защите прав потребителей" и другие нормативно-правовые акты.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Госпродпотребслужбы в Facebook.
Жалобы относительно некачественных товаров или услуг подаются в Государственную службу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей или в ее местные органы.
Обращение может быть как бумажным, так и электронным, но оно обязательно должно соответствовать требованиям Закона "Об обращениях граждан".
В заявлении необходимо указать:
Без этих данных обращение не рассматривается.
Чтобы ускорить рассмотрение жалобы и подтвердить факт нарушения, к обращению желательно приложить:
После поступления жалобы соответствующий орган рассматривает ее в сроки, определенные законом:
