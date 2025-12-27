Подарунок на свята. Як вибрати безпечну іграшку для дитини

Кожна дитина чекає подарунків під ялинку, а найкращим сюрпризом зазвичай стає іграшка. Але перед покупкою варто уважно перевіряти маркування та супровідну інформацію, передбачену законодавством.

Держпродспоживслужба здійснює нагляд за ринком дитячих іграшок та систематизує інформацію про небезпечну продукцію. Переглянути актуальні дані можна за посиланням .

Раніше ми писали про те, що протягом року в Україні було виявлено 55 видів небезпечної продукції, понад половина з яких - дитячі іграшки. Фахівці знайшли десятки тисяч товарів для дітей, які становлять небезпеку для їхнього здоров'я.

