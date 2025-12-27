Подарунок на свята. Як вибрати безпечну іграшку для дитини
Кожна дитина чекає подарунків під ялинку, а найкращим сюрпризом зазвичай стає іграшка. Але перед покупкою варто уважно перевіряти маркування та супровідну інформацію, передбачену законодавством.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Держпродспоживслужби у Facebook.
На що мають звертати увагу батьки
При виборі іграшки має значення:
- найменування виробника або імпортера, його адреса та контакти;
- назва іграшки та артикул;
- вікова категорія (наприклад, "3+");
- попереджувальні надписи та інструкція українською;
- знак відповідності технічним регламентам.
Законодавча база
Вимоги до безпечності іграшок регламентовані Технічним регламентом безпечності іграшок (постанова КМУ №151 від 28.02.2018).
Практичні поради
У Держпродспоживслужбі при виборі іграшки радять:
- переконатися, що інструкція та попередження чіткі та українською мовою;
- іграшка відповідає віку дитини;
- відсутні підозрілі запахи, пошкодження або інші дефекти;
- якщо маркування викликає сумніви - краще утриматися від покупки.
Контроль і безпека
Держпродспоживслужба здійснює нагляд за ринком дитячих іграшок та систематизує інформацію про небезпечну продукцію. Переглянути актуальні дані можна за посиланням.
