Телеканал NewsOne отменил телемост с Россией. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на NewsOne.

Телеканал заявил, что отменил телемост из-за "прямых угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких". Также, в NewsOne, заявили, что причиной отмены стали возможные акции протеста возле их здания.

"Поэтому телеканал NEWSONE сообщает о том, что в связи с информационной кампанией против своих журналистов, угрозой нападения на канал и использованием его имени в предвыборной кампании ряда украинских партий, мы вынуждены прекратить подготовку телемарафона "Надо поговорить", - заявили они.

Отметим, на ситуации с телемостом отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал телемост дешевым пиаром перед выборами. Президент заявил, что это попытка России поделить украинцев на "два лагеря". Также Зеленский обратился к самим журналистам канала.

"Кто-то купил каналы, но не вас, вы не собственность, вы не коллекция Медведчука и не слуги Рабиновича. Вы четвертая власть, вы тоже слуги народа", - заявил он.

Отметим, Национальный союз журналистов Украины осудил решение канала провести телемост с РФ, а секретарь СНБО Александр Данилюк назвал телеканал NewsOne "внутрикремлевской пропагандой с ее филиалом в Киеве".