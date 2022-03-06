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Невозможно договориться. Арахамия назвал два проблемных вопроса переговоров с РФ

Автор: Валерия Полищук

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в переговорах с Россией по прекращению войны есть два проблемных вопроса. В частности, о Крыме и признании "ЛДНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

"Единственные части, по которым практически невозможно договориться, - это Крым и так называемые республики, которые Россия настаивает на том, чтобы мы признали независимыми. Это неприемлемо для украинского общества", - заявил он.

При этом Арахамия добавил, что украинская делегация до сих пор не знает, как преодолеть эти барьеры.

Он также заявил, что украинская делегация не готова пойти на компромисс о территориальной целостности Украины в ходе переговоров.

"Я не думаю, что у нас сейчас есть выбор, чтобы даже обсуждать какие-то модели, где мы признаем эти территории. Наша позиция тверда. Мы готовы обсуждать любые другие динамичные варианты, но не признание этих территорий", - добавил Арахамия.

Напомним, 7 марта состоится третий раунд переговоров России и Украины.

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Давид АрахамияВойна России против Украины