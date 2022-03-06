Невозможно договориться. Арахамия назвал два проблемных вопроса переговоров с РФ

"Единственные части, по которым практически невозможно договориться, - это Крым и так называемые республики, которые Россия настаивает на том, чтобы мы признали независимыми. Это неприемлемо для украинского общества", - заявил он.

При этом Арахамия добавил, что украинская делегация до сих пор не знает, как преодолеть эти барьеры.

Он также заявил, что украинская делегация не готова пойти на компромисс о территориальной целостности Украины в ходе переговоров.

"Я не думаю, что у нас сейчас есть выбор, чтобы даже обсуждать какие-то модели, где мы признаем эти территории. Наша позиция тверда. Мы готовы обсуждать любые другие динамичные варианты, но не признание этих территорий", - добавил Арахамия.