Неможливо домовитися. Арахамія назвав два проблемних питання переговорів з РФ

"Єдині частини, за якими практично неможливо домовитися, - це Крим і так звані республіки, які Росія наполягає на тому, щоб ми визнали незалежними. Це неприйнятно для українського суспільства", - заявив він.

При цьому Арахамія додав, що українська делегація досі не знає, як подолати ці бар'єри.

Він також заявив, що українська делегація не готова піти на компроміс щодо територіальної цілісності України в ході переговорів.

"Я не думаю, що у нас зараз є вибір, щоб навіть обговорювати якісь моделі, де ми визнаємо ці території. Наша позиція тверда. Ми готові обговорювати будь-які інші динамічні варіанти, але не визнання цих територій", - додав Арахамія.