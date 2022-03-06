RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Неможливо домовитися. Арахамія назвав два проблемних питання переговорів з РФ

Автор: Валерія Поліщук

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що в переговорах з Росією щодо припинення війни є два проблемних питання. Зокрема, про Крим та визнання "ЛДНР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

"Єдині частини, за якими практично неможливо домовитися, - це Крим і так звані республіки, які Росія наполягає на тому, щоб ми визнали незалежними. Це неприйнятно для українського суспільства", - заявив він.

При цьому Арахамія додав, що українська делегація досі не знає, як подолати ці бар'єри.

Він також заявив, що українська делегація не готова піти на компроміс щодо територіальної цілісності України в ході переговорів.

"Я не думаю, що у нас зараз є вибір, щоб навіть обговорювати якісь моделі, де ми визнаємо ці території. Наша позиція тверда. Ми готові обговорювати будь-які інші динамічні варіанти, але не визнання цих територій", - додав Арахамія.

Нагадаємо, 7 березня відбудеться третій раунд переговорів Росії та України.

Війна Росії проти України триває десятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція – у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Давид АрахаміяВійна Росії проти України