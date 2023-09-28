UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Невизнаний Нагірний Карабах вже покинули близько половини вірмен

Фото: Нагірний Карабах покинуло понад 50 тисяч вірмен (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Вірменія заявила, що станом на вечір 27 вересня, територію невизнаного Нагірного Карабаху покинуло понад 53,6 тисяч вірмен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Речниця вірменського прем'єр-міністра Назелі Багдасарян заявила, що це становить приблизно половину населення невизнаної республіки - там проживало близько 120 тисяч людей.

Зазначимо, що до цього "влада" самопроголошеної "Нагірно-Карабаської республіки" прогнозувала, що після військової операції Азербайджану регіон покинуть 99,9 відсотка вірмен. 

Конфлікт між Азербайджаном та Нагорним Карабахом

На минулому тижні азербайджанські війська відновили бойові дії у Нагірному Карабасі під виглядом антитерористичної операції. Азербайджан вимагав виведення вірменських військ та розпуску "уряду" Нагірного Карабаху.

Азербайджанська армія швидко взяла під контроль дорожні вузли і висоти, тому вже 20 вересня влада Нагірного Карабаху капітулювала через важкі втрати.

А 27 вересня що в Азербайджані заявили про затримання колишнього "голови уряду"  Нагірного Карабаху Рубена Варданяна. Він був російським мільярдером вірменьского походження, однак у вересні 2022 року відмовився від громадянства РФ і переїхав до Карабаху, де очолював "уряд" до лютого 2023 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нагорный КарабахАзербайджанАрмения