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Непризнанный Нагорный Карабах уже покинули около половины армян

Фото: Нагорный Карабах покинуло более 50 тысяч армян (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Армения заявила, что по состоянию на вечер 27 сентября, территорию непризнанного Нагорного Карабаха покинуло более 53,6 тысячи армян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Представитель армянского премьер-министра Назели Багдасарян заявила, что это составляет примерно половину населения непризнанной республики - там проживало около 120 тысяч человек.

Отметим, что до этого "власти" самопровозглашенной "Нагорно-Карабахской республики" прогнозировали, что после военной операции Азербайджана регион покинут 99,9 процента армян.

Конфликт между Азербайджаном и Нагорным Карабахом

На прошлой неделе азербайджанские войска возобновили боевые действия в Нагорном Карабахе под предлогом антитеррористической операции. Азербайджан требовал вывода армянских войск и роспуска "правительства" Нагорного Карабаха.

Азербайджанская армия быстро взяла под контроль дорожные узлы и высоты, поэтому уже 20 сентября власти Нагорного Карабаха капитулировали из-за тяжелых потерь.

А 27 сентября в Азербайджане заявили о задержании бывшего "главы правительства" Нагорного Карабаха Рубена Варданяна. Он был российским миллиардером армянского происхождения, однако в сентябре 2022 года отказался от гражданства РФ и переехал в Карабах, где возглавлял "правительство" до февраля 2023 года.

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Нагорный КарабахАзербайджанАрмения