Азербайджан затримав колишнього "голову" Нагірного Карабаху

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Armenia Today .

"Він був доставлений до міста Баку у супроводі співробітників Сил швидкого пересування Державної прикордонної служби. Затриманого передано відповідним державним органам для ухвалення до нього відповідного рішення", - повідомила азербайджанська сторона.

Дружина Вардянана Вероніка Зонабенд підтвердила інформацію про затримання та заявила про "взяття його в полон". За її словами, про затримання вона дізналася з азербайджанських ЗМІ, оскільки чоловік із нею не зв'язувався.

"Сьогодні вранці мого чоловіка Рубена Варданяна, філантропа, бізнесмена і колишнього держміністра "Республіки Арцах" заарештували і взяла в полон азербайджанська влада на кордоні при спробі покинути Арцах разом з тисячами інших вірмен, які рятуються від азербайджанської окупації",- сказала Вероніка Зона.

Інформацію про те, що політик не виходить на зв'язок вже другий день, підтвердили і в його команді.

Азербайджанські прикордонники шукають серед біженців, які залишають Нагірний Карабах і вирушають до Вірменії, підозрюваних у військових злочинах

Що відомо про Рубена Варданяна

Рубен Варданян - російський мільярдер вірменського походження, один із найбагатших бізнесменів, засновник компанії "Тройка Диалог".

Він відмовився від російського громадянства у вересні 2022 року та переїхав у Нагірний Карабах. Через місяць на пропозицію т.зв. "президента республіки" Араїка Арутюняна він очолив "уряд", але в лютому 2023 року був відправлений у відставку.

Конфлікт між Азербайджаном та Нагорним Карабахом

Минулого понеділка азербайджанські війська відновили бойові дії у Нагірному Карабасі під виглядом антитерористичної операції. Азербайджан вимагав виведення вірменських військ та розпуску "уряду" Нагірного Карабаху.

Азербайджанська армія швидко взяла під контроль дорожні вузли і висоти, тому вже 20 вересня влада Нагірного Карабаху капітулювала через важкі втрати.