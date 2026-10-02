Невідомий снаряд влучив у танкер в Ормузькій протоці, екіпаж у безпеці

У ніч на 2 жовтня в Ормузькій протоці невідомий снаряд влучив у танкер, після чого на борту спалахнула пожежа. Інцидент стався на тлі чергової спроби посередників примирити США та Іран.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Британське агентство морських торговельних операцій (UKMTO).
Про інцидент агентство дізналося не від самого екіпажу, а від інших учасників судноплавства.
"UKMTO отримало повідомлення від третьої сторони про ураження танкера невідомим снарядом під час проходу Ормузькою протокою, після чого на судні виникла пожежа", - йдеться в повідомленні.
Моряки, за даними агентства, перебувають у безпеці. Інформації про забруднення моря наразі немає.
Як називається танкер і під яким прапором він ходить, у UKMTO не уточнюють. Хто стоїть за атакою, агентство також не повідомило.
Війна між США та Іраном триває з кінця лютого 2026 року. Після перших ударів Тегеран фактично перекрив протоку, а у квітні Трамп оголосив, що США самі заблокують Ормуз. Наприкінці червня сторони погодилися припинити взаємні атаки, проте до сталого миру так і не дійшли. Нещодавно Тегеран знову закликав Вашингтон до дипломатії.