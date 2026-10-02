Невідомий снаряд влучив у танкер в Ормузькій протоці, екіпаж у безпеці

Про інцидент агентство дізналося не від самого екіпажу, а від інших учасників судноплавства.

"UKMTO отримало повідомлення від третьої сторони про ураження танкера невідомим снарядом під час проходу Ормузькою протокою, після чого на судні виникла пожежа", - йдеться в повідомленні.

Моряки, за даними агентства, перебувають у безпеці. Інформації про забруднення моря наразі немає.

Як називається танкер і під яким прапором він ходить, у UKMTO не уточнюють. Хто стоїть за атакою, агентство також не повідомило.