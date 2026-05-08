Невідомий робив мільярдні ставки на нафту перед заявами Трампа, - Reuters

Невідомий шортист робив ставки на падіння цін на нафту на загальну суму 7 млрд доларів безпосередньо перед заявами президента США Дональда Трампа щодо Ірану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Експерти зафіксували незвичайні та концентровані обсяги "коротких" ставок на ф'ючерси Brent, WTI, дизель та бензин на біржах ICE та CME. Виявлена сума у 7 мільярдів доларів значно перевищує 2,6 мільярда, які вже розслідує Міністерство юстиції США.
Раніше Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) заявляла, що спостерігає за підозрілими угодами, проте офіційно факт розслідування не підтверджувала.
Розслідування виділило кілька ключових моментів, коли масові продажі активів відбувалися за лічені хвилини до політичних анонсів:
За підрахунками аналітиків, такі операції могли принести сотні мільйонів доларів прибутку. Хто саме стояв за цими ставками, наразі встановити не вдалося.
Нагадаємо, у США звинуватили солдата спецназу у шахрайстві через використання секретної інформації у цілях власного збагачення. Зокрема, він, знаючи про рейд, робив ставки на ринках прогнозів на успішне захоплення Мадуро.
Раніше, наприкінці березня, трейдери уклали угоди на півмільярда доларів на нафтовому ринку за кілька хвилин до заяви Трампа про "продуктивні" переговори з Іраном. Це спричинило різке падіння цін на нафту і волатильність інших активів.