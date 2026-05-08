Неизвестный делал миллиардные ставки на нефть перед заявлениями Трампа, - Reuters

Неизвестный шортист делал ставки на падение цен на нефть на общую сумму 7 млрд долларов непосредственно перед заявлениями президента США Дональда Трампа по Ирану.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Эксперты зафиксировали необычные и концентрированные объемы "коротких" ставок на фьючерсы Brent, WTI, дизель и бензин на биржах ICE и CME. Обнаруженная сумма в 7 миллиардов долларов значительно превышает 2,6 миллиарда, которые уже расследует Министерство юстиции США.
Ранее Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) заявляла, что наблюдает за подозрительными сделками, однако официально факт расследования не подтверждала.
Расследование выделило несколько ключевых моментов, когда массовые продажи активов происходили за считанные минуты до политических анонсов:
По подсчетам аналитиков, такие операции могли принести сотни миллионов долларов прибыли. Кто именно стоял за этими ставками, пока установить не удалось.
Напомним, в США обвинили солдата спецназа в мошенничестве из-за использования секретной информации в целях собственного обогащения. В частности, он, зная о рейде, делал ставки на рынках прогнозов на успешный захват Мадуро.
Ранее, в конце марта, трейдеры заключили сделки на полмиллиарда долларов на нефтяном рынке за несколько минут до заявления Трампа о "продуктивных" переговорах с Ираном. Это вызвало резкое падение цен на нефть и волатильность других активов.