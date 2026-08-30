Невідомий об’єкт залетів у Молдову з Придністров'я під час атаки на Україну

Порушення повітряного простору Молдови

Нагадаємо, що це далеко не перший випадок, коли агресія РФ виходить за межі України та становить загрозу сусіднім державам. Російські безпілотники й ракети неодноразово перетинали кордон і маневрували в повітряному просторі Молдови під час чергових атак.

Зокрема, вночі 27 серпня п’ять дронів залетіли в Молдову після атаки РФ на Україну. Тоді літальні апарати порушили кордон країни вже після завершення масованого обстрілу української території.

Окрім цього, 17 серпня російська "Бандероль" залетіла до Молдови, там прогримів вибух. Інцидент трапився поблизу населеного пункту Талмаза у районі Штефан-Вода, де внаслідок падіння апарата спалахнула пожежа.