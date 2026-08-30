Неизвестный объект залетел в Молдову из Приднестровья во время атаки на Украину

Нарушение воздушного пространства Молдовы

Напомним, что это далеко не первый случай, когда агрессия РФ выходит за пределы Украины и представляет угрозу соседним государствам. Российские беспилотники и ракеты неоднократно пересекали границу и маневрировали в воздушном пространстве Молдовы во время очередных атак.

В частности, ночью 27 августа пять дронов залетели в Молдову после атаки РФ на Украину. Тогда летательные аппараты нарушили границу страны после завершения массированного обстрела украинской территории.

Кроме этого, 17 августа российская "Бандероль" залетела в Молдову, там прогремел взрыв. Инцидент произошел вблизи населенного пункта Талмаза в районе Штефан-Вода, где в результате падения аппарата вспыхнул пожар.