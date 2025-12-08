UA

Невідомий дрон змусив Нідерланди підняти в небо винищувачі F-35: що відомо

Фото: винищувачі F-35 подали по тривозі (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Нідерланди піднімали в небо два винищувачі F-35 через появу невідомого дрона у своєму повітряному просторі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.

За даними Міноборони, винищувачі, які у неділю, 7 грудня, відреагували на сигнал тривоги щодо невідомого об’єкта, повернулися на авіабазу Фолькел. З’ясувалося, що це був дрон, який не становив безпосередньої загрози та вже залишив повітряний простір країни. Звідки він прибув - наразі невідомо.

Уточнюється, що диспетчери не змогли встановити зв’язок із безпілотником під час його входження у повітряний простір Нідерландів.

У відомстві також зазначили, що авіасполучення не постраждало, а запроваджувати обмеження польотів не було потреби. Дрон проігнорував усі канали ідентифікації, однак після короткого переслідування сам покинув повітряний простір країни.

Нагадаємо, це не вперше Нідерланди піднімають винищувачі через дрони. 22 листопада подібний інцидент стався над авіабазою Фолькел.

Загалом такі випадки з невідомими дронами над європейськими містами та військовими об'єктами збільшується. Наприклад, минулого місяця заголовки новин заповнили повідомлення про БпЛА, які таємничо з’являються над аеропортами та зупиняють авіарейси в країнах ЄС.

