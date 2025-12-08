Невідомий дрон змусив Нідерланди підняти в небо винищувачі F-35: що відомо

За даними Міноборони, винищувачі, які у неділю, 7 грудня, відреагували на сигнал тривоги щодо невідомого об’єкта, повернулися на авіабазу Фолькел. З’ясувалося, що це був дрон, який не становив безпосередньої загрози та вже залишив повітряний простір країни. Звідки він прибув - наразі невідомо.

Уточнюється, що диспетчери не змогли встановити зв’язок із безпілотником під час його входження у повітряний простір Нідерландів.

У відомстві також зазначили, що авіасполучення не постраждало, а запроваджувати обмеження польотів не було потреби. Дрон проігнорував усі канали ідентифікації, однак після короткого переслідування сам покинув повітряний простір країни.