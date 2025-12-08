Неизвестный дрон заставил Нидерланды поднять в небо истребители F-35: что известно

По данным Минобороны, истребители, которые в воскресенье, 7 декабря, отреагировали на сигнал тревоги относительно неизвестного объекта, вернулись на авиабазу Фолькел. Выяснилось, что это был дрон, который не представлял непосредственной угрозы и уже покинул воздушное пространство страны. Откуда он прибыл - пока неизвестно.

Уточняется, что диспетчеры не смогли установить связь с беспилотником во время его вхождения в воздушное пространство Нидерландов.

В ведомстве также отметили, что авиасообщение не пострадало, а вводить ограничения полетов не было необходимости. Дрон проигнорировал все каналы идентификации, однако после короткого преследования сам покинул воздушное пространство страны.