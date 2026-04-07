Невідомий дрон влучив у будівлю податкової на Чернігівщині (фото)

10:39 07.04.2026 Вт
1 хв
Тип безпілотника наразі встановлюється
aimg Ірина Глухова
Фото: наслідки атаки росіян на Новгород-Сіверський вранці (Олександр Селіверстов)

Вранці 7 квітня російські окупанти атакували будівлю Державної податкової інспекції у центрі прикордонного Новгорода-Сіверського Чернігівської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Новгород-Сіверської РВА Олександра Селіверстова у Facebook.

"07 квітня 2026 року ворог здійснив черговий акт агресії проти цивільної інфраструктури прикордоння", - повідомив начальник РВА.

За його словами, близько 09:30 зафіксовано влучання ворожого БпЛА у середмістя Новгорода-Сіверського. Удар невстановленого дрона прийшовся по будівлі державної податкової інспекції.

Вибуховою хвилею пошкоджено фасади прилеглих житлових будинків та приватний автотранспорт.

Наразі інформація щодо постраждалих уточнюють. На місці працюють екстрені служби та правоохоронці.

Також Селіверстов показав наслідки влучання безпілотника у Новгород-Сіверському сьогодні вранці.

Фото: наслідки ворожої атаки на прикордонне місто (Олександр Селіверстов у Facebook)

Нагадаємо, сьогодні зранку російські окупанти атакували пасажирський автобус у Нікополі Дніпропетровської області. Удар було завдано дроном у час пік, коли люди їхали на роботу.

