Неизвестный дрон попал в здание налоговой на Черниговщине (фото)

Утром 7 апреля российские оккупанты атаковали здание Государственной налоговой инспекции в центре приграничного Новгорода-Северского Черниговской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Новгород-Северской РОА Александра Селиверстова в Facebook.
"07 апреля 2026 года враг совершил очередной акт агрессии против гражданской инфраструктуры приграничья", - сообщил начальник РВА.
По его словам, около 09:30 зафиксировано попадание вражеского БПЛА в центр города Новгорода-Северского. Удар неустановленного дрона пришелся по зданию государственной налоговой инспекции.
Взрывной волной повреждены фасады близлежащих жилых домов и частный автотранспорт.
Сейчас информация о пострадавших уточняется. На месте работают экстренные службы и правоохранители.
Также Селиверстов показал последствия попадания беспилотника в Новгород-Северском сегодня утром.
