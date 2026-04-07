Неизвестный дрон попал в здание налоговой на Черниговщине (фото)

10:39 07.04.2026 Вт
1 мин
Тип беспилотника пока устанавливается
aimg Ирина Глухова
Фото: последствия атаки россиян на Новгород-Северский утром (Александр Селиверстов)

Утром 7 апреля российские оккупанты атаковали здание Государственной налоговой инспекции в центре приграничного Новгорода-Северского Черниговской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Новгород-Северской РОА Александра Селиверстова в Facebook.

"07 апреля 2026 года враг совершил очередной акт агрессии против гражданской инфраструктуры приграничья", - сообщил начальник РВА.

По его словам, около 09:30 зафиксировано попадание вражеского БПЛА в центр города Новгорода-Северского. Удар неустановленного дрона пришелся по зданию государственной налоговой инспекции.

Взрывной волной повреждены фасады близлежащих жилых домов и частный автотранспорт.

Сейчас информация о пострадавших уточняется. На месте работают экстренные службы и правоохранители.

Также Селиверстов показал последствия попадания беспилотника в Новгород-Северском сегодня утром.

Фото: последствия вражеской атаки на приграничный город (Александр Селиверстов в Facebook)

Напомним, сегодня утром российские оккупанты атаковали пассажирский автобус в Никополе Днепропетровской области. Удар был нанесен дроном в час пик, когда люди ехали на работу.

