Невідомий дрон порушив повітряний простір Фінляндії поблизу кордону з РФ

За даними відомства, невідомий дрон помітили над муніципалітетом Віролахті - регіоном, який межує з Ленінградською областю Росії.

Тип або походження безпілотника поки не встановлені. Наразі дрон більше не знаходиться у повітряному просторі Фінляндії.

Розслідуванням справи займається фінська Прикордонна служба, яка, як очікується, згодом надасть більше інформації.

Також, за даними Yle, Збройні сили Фінляндії заявляли про запровадження тимчасової зони обмежень авіації в морській акваторії біля портів Котка та Хаміна сьогодні з 01:57 до 08:00. Ці міста також знаходяться біля кордону з РФ.

Метою обмеженої зони було забезпечення кращої ситуаційної обізнаності та безпечного контролю потенційно "заблукалих" безпілотників.