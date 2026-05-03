Невідомий дрон порушив повітряний простір Фінляндії поблизу кордону з РФ

13:37 03.05.2026 Нд
2 хв
Чи встановлені тип та походження безпілотника?
aimg Тетяна Степанова
Фото: невідомий дрон порушив повітряний простір Фінляндії поблизу кордону з РФ (Getty Images)

Невідомий безпілотник у неділю, 3 травня, порушив повітряний простір Фінляндії поблизу кордону з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Фінляндії.

За даними відомства, невідомий дрон помітили над муніципалітетом Віролахті - регіоном, який межує з Ленінградською областю Росії.

Тип або походження безпілотника поки не встановлені. Наразі дрон більше не знаходиться у повітряному просторі Фінляндії.

Розслідуванням справи займається фінська Прикордонна служба, яка, як очікується, згодом надасть більше інформації.

Також, за даними Yle, Збройні сили Фінляндії заявляли про запровадження тимчасової зони обмежень авіації в морській акваторії біля портів Котка та Хаміна сьогодні з 01:57 до 08:00. Ці міста також знаходяться біля кордону з РФ.

Метою обмеженої зони було забезпечення кращої ситуаційної обізнаності та безпечного контролю потенційно "заблукалих" безпілотників.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 3 травня, жителів кількох регіонів Латвії та Естонії попередили про можливу загрозу безпілотників на тлі атаки Росії на Україну.

У Міністерстві внутрішніх справ пізніше уточнили, що попередження надіслали "у зв’язку з військовими діями Росії проти України", зокрема через ймовірність того, що дрони можуть потрапити в повітряний простір Естонії.

