У Латвії та Естонії оголошували про загрозу дронів під час атаки РФ на Україну

Жителів кількох регіонів Латвії та Естонії вранці 3 травня попередили про можливу загрозу безпілотників на тлі атаки Росії на Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національних збройних сил Латвії у соцмережі X та Міністерства внутрішніх справ Естонії у Facebook .

Як повідомляється, жителі естонських повітів Вирумаа та Іда-Вірумаа отримали попередження від військових про загрозу дронів близько 3:00 ранку.

О 5:30 ранку Сили оборони скасували тривогу, повідомивши, що в повітряному просторі Естонії немає загроз.

У Міністерстві внутрішніх справ пізніше уточнили, що попередження надіслали "у зв’язку з військовими діями Росії проти України", зокрема через ймовірність того, що дрони можуть потрапити в повітряний простір Естонії.

Близько 4:00 ранку подібне попередження отримали жителі латвійських міст - Алуксне, Балві, Лудзе, Резекне та Краслава.

Через кілька годин збройні сили Латвії повідомили, що можлива загроза зникла.

"Національні збройні сили спільно з союзниками по НАТО постійно контролюють повітряний простір, щоб забезпечити здатність негайно реагувати на потенційну загрозу. Поки триває російська агресія в Україні, можливе повторення випадків, коли іноземний безпілотний літальний апарат влітає в повітряний простір Латвії або наближається до нього", - зазначили у відомстві.