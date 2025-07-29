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У Сальську РФ зупинено поїзди: після атаки дронів загорівся вантажний потяг

Вівторок 29 липня 2025 06:47
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У Сальську РФ зупинено поїзди: після атаки дронів загорівся вантажний потяг Ілюстративне фото: для ліквідації пожежі було направлено пожежний поїзд (t.me/GUmchs62)
Автор: Едуард Ткач

У ніч на 29 липня невідомі дрони атакували Сальськ Ростовської області. Унаслідок атаки порушено рух поїздів і виникла пожежа у складі вантажного поїзда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Телеграмма РЖД".

"Сьогодні, о 02:00, через падіння уламків БпЛА порушено роботу контактної мережі на станції Сальськ у Ростовській області", - йдеться в повідомленні.

Також сталося загоряння у складі вантажного поїзда. Як заявляється, для ліквідації пожежі було направлено пожежний поїзд. Паралельно в мережі публікували кадр тієї самої пожежі.

У Сальську РФ зупинено поїзди: після атаки дронів загорівся вантажний потяг

Крім перерахованого вище, стверджується, що було пошкоджено скління у двох вагонах пасажирського поїзда 59 Новокузнецьк-Кисловодськ. Пасажирів евакуювали, постраждалих немає.

"Рух поїздів через станцію Сальськ призупинено. Залізничники роблять усе можливе для скорочення часу затримки пасажирських поїздів", - додали в РЖД.

Тим часом голова Сальського району Володимир Березовський повідомив про "влучання у дві цистерни і локомотив" під час атаки дронів на вантажний поїзд.

Також він зазначив, що в місцевих чатах поширюється інформація про евакуацію з міста. Однак вона, як він стверджує - фейкова.

Оновлено о 07:00

"Федеральна пасажирська компанія" заявила про затримку 9 своїх поїздів через ситуацію на станції в Сальську.

У Сальську РФ зупинено поїзди: після атаки дронів загорівся вантажний потяг

Пожежі в Росії

Нагадаємо, що цієї ночі, крім Сальська, під атакою невідомих дронів опинилося селище Орловський. Воно розташоване в тій же Ростовській області РФ.

В результаті атаки, як заявлялося в Telegram-каналах, виникла пожежа в районі тягової підстанції "Двійна". Відзначимо, що залізнична станція "Двійна" розташована на електрифікованій лінії Волгоград-1 - Сальськ.

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Російська Федерація Ростовська область Пожежа
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