У Ростовській області невідомі дрони атакували залізничну станцію: почалась пожежа (відео)
Невідомі дрони атакували залізничну станцію Тацинська, що у Ростовській області в ніч на вівторок 5 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.
За словами очевидців, внаслідок атаки на об’єкті сталося загоряння. Місцеві заявляють, що бачили мінімум шість невідомих дронів по яких працювала російська ППО.
Російське видання ASTRA провело геолокацію кадрів, опублікованих очевидцями в соціальних мережах, і підтвердило, що вони дійсно були зняті на станції Тацинська в Ростовській області. Зокрема, про це свідчить характерна червона водонапірна вежа. На зображеннях помітно місцевий елеватор, розташований неподалік пожежі.
Згідно з відкритими даними, через цей логістичний центр здійснюється транспортування продукції нафтової бази, а також вантаження зерна із прилеглого елеватора.
Нагадаємо 29 липня невідомі дрони атакували Сальськ Ростовської області. Унаслідок атаки було порушено рух поїздів і виникла пожежа вантажного поїзда. Стверджується, що було пошкоджено скління у двох вагонах пасажирського поїзда "Новокузнецьк-Кисловодськ".
В результаті атаки, як заявлялося в Telegram-каналах, виникла пожежа в районі тягової підстанції "Двійна". Відзначимо, що залізнична станція "Двійна" розташована на електрифікованій лінії "Волгоград-1 – Сальськ".