У Ростовській області невідомі дрони атакували залізничну станцію: почалась пожежа (відео)

Невідомі дрони атакували залізничну станцію Тацинська, що у Ростовській області в ніч на вівторок 5 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

За словами очевидців, внаслідок атаки на об’єкті сталося загоряння. Місцеві заявляють, що бачили мінімум шість невідомих дронів по яких працювала російська ППО.

Російське видання ASTRA провело геолокацію кадрів, опублікованих очевидцями в соціальних мережах, і підтвердило, що вони дійсно були зняті на станції Тацинська в Ростовській області. Зокрема, про це свідчить характерна червона водонапірна вежа. На зображеннях помітно місцевий елеватор, розташований неподалік пожежі.

Згідно з відкритими даними, через цей логістичний центр здійснюється транспортування продукції нафтової бази, а також вантаження зерна із прилеглого елеватора.