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У Ростовській області невідомі дрони атакували залізничну станцію: почалась пожежа (відео)

Вівторок 05 серпня 2025 06:43
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У Ростовській області невідомі дрони атакували залізничну станцію: почалась пожежа (відео) Ілюстративне фото: у Ростовській області невідомі дрони атакували залізничну станцію (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Невідомі дрони атакували залізничну станцію Тацинська, що у Ростовській області в ніч на вівторок 5 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

За словами очевидців, внаслідок атаки на об’єкті сталося загоряння. Місцеві заявляють, що бачили мінімум шість невідомих дронів по яких працювала російська ППО.

Російське видання ASTRA провело геолокацію кадрів, опублікованих очевидцями в соціальних мережах, і підтвердило, що вони дійсно були зняті на станції Тацинська в Ростовській області. Зокрема, про це свідчить характерна червона водонапірна вежа. На зображеннях помітно місцевий елеватор, розташований неподалік пожежі.

Згідно з відкритими даними, через цей логістичний центр здійснюється транспортування продукції нафтової бази, а також вантаження зерна із прилеглого елеватора.

Нагадаємо 29 липня невідомі дрони атакували Сальськ Ростовської області. Унаслідок атаки було порушено рух поїздів і виникла пожежа вантажного поїзда. Стверджується, що було пошкоджено скління у двох вагонах пасажирського поїзда "Новокузнецьк-Кисловодськ".

В результаті атаки, як заявлялося в Telegram-каналах, виникла пожежа в районі тягової підстанції "Двійна". Відзначимо, що залізнична станція "Двійна" розташована на електрифікованій лінії "Волгоград-1 – Сальськ".

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Ростов Війна в Україні Атака дронів
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