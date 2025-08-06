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Неизвестные дроны снова ударили по железнодорожной станции в Ростовской области (видео)

Ростовская область, Среда 06 августа 2025 02:40
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Неизвестные дроны снова ударили по железнодорожной станции в Ростовской области (видео) Фото: Ростовская область под массированной атакой дронов (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Неизвестные дроны вторую ночь подряд атакуют Ростовскую область. В результате удара на территории железнодорожной станции Тацинская снова вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские паблики.

Местные жители рассказали Telegram-каналу SHOT, что громкие взрывы начали греметь в Тацинском районе около часа ночи. Всего было слышно минимум 5-7 громких взрывов, до этого был характерный звук пролета БПЛА.

На месте прилета в районе железнодорожной станции Тацинская вспыхнул пожар.

После падения обломков одного из вражеских беспилотников возникло возгорание в одном из районов станицы, предварительно, загорелось дерево.

Также о взрывах сообщили жители города Каменска-Шахтинск.

Воздушные атаки на Ростовскую область

Напомним, в ночь на вторник, 5 августа, ударные дроны также ударили по станции Тацинская в Ростовской области.

Станция является логистическим центром для армии РФ. Через нее перевозится продукция нефтяной базы, а также происходит загрузка зерна с расположенного неподалеку элеватора.

Добавим, что 29 июля неизвестные беспилотники атаковали железнодорожную станцию города Сальск в Ростовской области. В результате обстрела было нарушено движение поездов и возник пожар грузового поезда.

Кроме того, той же ночью дроны ударили по тяговой подстанции железнодорожной станции "Двойная", расположенной в поселке Орловский Ростовской области.

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