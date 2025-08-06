Неизвестные дроны снова ударили по железнодорожной станции в Ростовской области (видео)
Неизвестные дроны вторую ночь подряд атакуют Ростовскую область. В результате удара на территории железнодорожной станции Тацинская снова вспыхнул пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские паблики.
Местные жители рассказали Telegram-каналу SHOT, что громкие взрывы начали греметь в Тацинском районе около часа ночи. Всего было слышно минимум 5-7 громких взрывов, до этого был характерный звук пролета БПЛА.
На месте прилета в районе железнодорожной станции Тацинская вспыхнул пожар.
После падения обломков одного из вражеских беспилотников возникло возгорание в одном из районов станицы, предварительно, загорелось дерево.
Также о взрывах сообщили жители города Каменска-Шахтинск.
Воздушные атаки на Ростовскую область
Напомним, в ночь на вторник, 5 августа, ударные дроны также ударили по станции Тацинская в Ростовской области.
Станция является логистическим центром для армии РФ. Через нее перевозится продукция нефтяной базы, а также происходит загрузка зерна с расположенного неподалеку элеватора.
Добавим, что 29 июля неизвестные беспилотники атаковали железнодорожную станцию города Сальск в Ростовской области. В результате обстрела было нарушено движение поездов и возник пожар грузового поезда.
Кроме того, той же ночью дроны ударили по тяговой подстанции железнодорожной станции "Двойная", расположенной в поселке Орловский Ростовской области.