Неизвестные дроны снова ударили по железнодорожной станции в Ростовской области (видео)

Неизвестные дроны вторую ночь подряд атакуют Ростовскую область. В результате удара на территории железнодорожной станции Тацинская снова вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские паблики.

Местные жители рассказали Telegram-каналу SHOT, что громкие взрывы начали греметь в Тацинском районе около часа ночи. Всего было слышно минимум 5-7 громких взрывов, до этого был характерный звук пролета БПЛА. На месте прилета в районе железнодорожной станции Тацинская вспыхнул пожар. После падения обломков одного из вражеских беспилотников возникло возгорание в одном из районов станицы, предварительно, загорелось дерево. Также о взрывах сообщили жители города Каменска-Шахтинск.