Невідомі дрони збили графіки майже сотні поїздів у Росії: що сталося

Зокрема, вранці нібито через падіння уламків дронів, було пошкоджено контактну мережу на перегоні Лиха - Замчалово в Ростовській області.

Станом на вечір повідомляється, що із затримками слідують 75 поїздів. Серед них зокрема ті, які прямують на південь Росії.

Фото: список рейсів, які затримуються (скріншот)

"Залізничники роблять усе можливе для скорочення часу відхилення від графіка пасажирських поїздів. Співробітники поїзних бригад надають всебічну допомогу і сприяння пасажирам", - додали у ФПК.