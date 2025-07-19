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Неизвестные дроны сбили графики почти сотни поездов в России: что произошло

Иллюстративное фото: с задержкой едут 75 поездов (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В субботу вечером, 19 июля, в России почти сотня поездов едут с задержками. Причина в якобы последствиях атаки неизвестных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "ФПК. Лучше поездом".

В частности, утром якобы из-за падения обломков дронов, было повреждено контактную сеть на перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области.

По состоянию на вечер сообщается, что с задержками следуют 75 поездов. Среди них в том числе те, которые следуют на юг России.

 Фото: список рейсов, которые задерживаются (скриншот)

"Железнодорожники делают всё возможное для сокращения времени отклонения от графика пассажирских поездов. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам", - добавили в ФПК.

Напомним, что россияне еще с самого утра, 19 июля, жаловались на взрывы в Москве и Ростове-на-Дону из-за атаки неизвестных беспилотников.

Уже в 6 утра было известно, что возник транспортный коллапс, поскольку заявлялось, что междугородние поезда задерживаются на несколько часов.

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