Неизвестные дроны сбили графики почти сотни поездов в России: что произошло

В частности, утром якобы из-за падения обломков дронов, было повреждено контактную сеть на перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области.

По состоянию на вечер сообщается, что с задержками следуют 75 поездов. Среди них в том числе те, которые следуют на юг России.

Фото: список рейсов, которые задерживаются (скриншот)

"Железнодорожники делают всё возможное для сокращения времени отклонения от графика пассажирских поездов. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам", - добавили в ФПК.