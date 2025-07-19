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У Москві та Ростові поскаржилися на атаку дронів: зупинено рух поїздів

Субота 19 липня 2025 06:37
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У Москві та Ростові поскаржилися на атаку дронів: зупинено рух поїздів Фото: у Росії заявили про атаку дронів (t.me/mchs_official)
Автор: Марія Рагуткіна

У Москві та Ростові-на-Дону в ніч на 19 липня пролунали вибухи. Росіяни повідомили про атаку безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві пабліки та російські ЗМІ.

Московський мер Андрій Собянін стверджував, ніби безпілотники були збиті на підльоті до російської столиці.

"На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб", - повідомляв Собянін.

Вибухи лунали також у районі підмосковного Дмитрова і Зеленограда.

Ба більше, на атаку безпілотників поскаржилися в Ростовській області. За даними РЖД, через пошкодження контактної мережі призупинено рух поїздів на перегоні Лиха - Замчалово.

Росіяни поскаржилися на транспортний колапс, заявивши, що міжміські поїзди затримуються на кілька годин.

Атака дронів у РФ 17 і 18 липня

Нагадаємо, 17 липня дрони атакували важливий для виробництва ракет хімзавод на території РФ. Удар було завдано по підприємству "Щекіноазот" у Тульській області. Після атаки завод, імовірно, зупинив свою роботу.

У ніч з 18 на 19 липня в Росії теж було голосно. На звуки вибухів скаржилися в Підмосков'ї. У Дмитрові повідомляли, що "щось вибухнуло в полі" на тлі атаки безпілотників.

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