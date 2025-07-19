У Москві та Ростові поскаржилися на атаку дронів: зупинено рух поїздів

Фото: у Росії заявили про атаку дронів (t.me/mchs_official)

У Москві та Ростові-на-Дону в ніч на 19 липня пролунали вибухи. Росіяни повідомили про атаку безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві пабліки та російські ЗМІ.

Московський мер Андрій Собянін стверджував, ніби безпілотники були збиті на підльоті до російської столиці. "На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб", - повідомляв Собянін. Вибухи лунали також у районі підмосковного Дмитрова і Зеленограда. Ба більше, на атаку безпілотників поскаржилися в Ростовській області. За даними РЖД, через пошкодження контактної мережі призупинено рух поїздів на перегоні Лиха - Замчалово. Росіяни поскаржилися на транспортний колапс, заявивши, що міжміські поїзди затримуються на кілька годин.