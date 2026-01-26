Невідомі дрони атакують Слов'янськ-на-Кубані: під ударом може бути НПЗ
У ніч на 26 січня росіяни поскаржилися на атаку невідомих дронів по Слов'янську-на-Кубані в Краснодарському краї РФ. Не виключено, що під ударом може бути місцевий НПЗ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.
Приблизно о 01:30 за київським часом канал SHOT написав, що в місті було чути вибухи і звуки стрілянини. Стверджується, що сили російської ППО відбивають атаку невідомих дронів.
За словами місцевих жителів, після першої години ночі вони чули вже 5-7 вибухів, а в небі було видно кілька яскравих спалахів. Незадовго до цього в цілях безпеки були повідомлення про закриття аеропорту Краснодара.
Паралельно в соцмережах з'явилися відео, на яких чутно ті самі вибухи в Слов'янську-на-Кубані. Моніторингові пабліки пишуть, що йде атака на місцевий нафтопереробний завод.
Наразі офіційних коментарів місцевої влади не було. Чи є якісь наслідки атаки на НПЗ - поки що теж невідомо.
Вибухи та пожежі в Росії
Нагадаємо, в ніч на 17 грудня невідомі дрони теж атакували Росію. Серед населених пунктів, де гриміли вибухи, був Слов'янськ-на-Кубані. У пабліках стверджувалося, що безпілотники атакували НПЗ, після чого в районі об'єкта виникла пожежа.
Крім того, ми писали, що в ніч на 10 січня в Краснодарському краї РФ було оголошено загрозу застосування дронів і ракетну небезпеку. Незабаром у Слов'янську-на-Кубані прогриміли вибухи, а жителі вважали, що метою може бути нафтопереробний завод.