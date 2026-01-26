Неизвестные дроны атакуют Славянск-на-Кубани: под ударом может быть НПЗ

В ночь на 26 января россияне пожаловались на атаку неизвестных дронов по Славянску-на-Кубани в Краснодарском крае РФ. Не исключено, что под ударом может быть местный НПЗ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Примерно в 01:30 по киевскому времени канал SHOT написал, что в городе были слышны взрывы и звуки стрельбы. Утверждается, что силы российской ПВО отражают атаку неизвестных дронов.

По словам местных жителей, после часа ночи они слышали уже 5-7 взрывов, а в небе были видны несколько ярких вспышек. Незадолго до этого в целях безопасности были сообщения о закрытии аэропорта Краснодара.

Параллельно в соцсетях появились видео, на которых слышно те самые взрывы в Славянске-на-Кубани. Мониторинговые паблики пишут, что идет атака на местный нефтеперерабатывающий завод.

На данный момент официальных комментариев местных властей не было. Есть ли какие-то последствия атаки на НПЗ - пока что тоже неизвестно.