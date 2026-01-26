ua en ru
Неизвестные дроны атакуют Славянск-на-Кубани: под ударом может быть НПЗ

Понедельник 26 января 2026 02:35
Фото: власти информацию никак не комментировали (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 26 января россияне пожаловались на атаку неизвестных дронов по Славянску-на-Кубани в Краснодарском крае РФ. Не исключено, что под ударом может быть местный НПЗ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Примерно в 01:30 по киевскому времени канал SHOT написал, что в городе были слышны взрывы и звуки стрельбы. Утверждается, что силы российской ПВО отражают атаку неизвестных дронов.

По словам местных жителей, после часа ночи они слышали уже 5-7 взрывов, а в небе были видны несколько ярких вспышек. Незадолго до этого в целях безопасности были сообщения о закрытии аэропорта Краснодара.

Параллельно в соцсетях появились видео, на которых слышно те самые взрывы в Славянске-на-Кубани. Мониторинговые паблики пишут, что идет атака на местный нефтеперерабатывающий завод.

На данный момент официальных комментариев местных властей не было. Есть ли какие-то последствия атаки на НПЗ - пока что тоже неизвестно.

Взрывы и пожары в России

Напомним, в ночь на 17 декабря неизвестные дроны тоже атаковали Россию. Среди населенных пунктов, где гремели взрывы, был Славянску-на-Кубани. В пабликах утверждалось, что беспилотники атаковали НПЗ, после чего в районе объекта возник пожар.

Кроме того, мы писали, что в ночь на 10 января в Краснодарском крае РФ была объявлена угроза применения дронов и ракетная опасность. Вскоре в Славянске-на-Кубани прогремели взрывы, а жители полагали, что целью может быть нефтеперерабатывающий завод.

