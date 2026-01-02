Невідомі дрони атакують Самарську область РФ: під ударом можуть бути два НПЗ

У ніч на 2 січня Самарська область Росії зазнає атак невідомих дронів. Під ударом можуть бути два НПЗ, а самому обласному центрі вже виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Судячи з місцевих пабліків, небезпеку атаки дронами в регіоні було оголошено відразу з настанням нової доби (за київським часом).

У місцевих чатах росіяни з різних міст області скаржилися на звуки безпілотників і гучні вибухи. Це відбувалося в період з 00:00 аж до моменту публікації новини.

Паралельно пабліки, які часто відстежують атаки, підтвердили, що невідомі дрони атакують Самарську область. Також вони припустили, що безпілотники, ймовірно, націлені на два нафтопереробні заводи - Новокуйбишевський і Куйбишевський. Судячи з опублікованого відео, в області щось загорілося після атаки. Чи горить це НПЗ - поки неясно.

Трохи пізніше, ближче до першої години ночі, у мережі з'явилися кадри із Самари. На відео чітко видно пожежу. Але що саме горить - поки що невідомо.

Також зазначимо, що на момент публікації новини офіційних коментарів місцевої влади поки що не було.