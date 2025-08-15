UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні

Невідомі дрони атакували Сизрань: у районі НПЗ почалася пожежа

Фото: жителі Сизрані чули близько 10 вибухів (https://t.me/mchs_official)
Автор: Едуард Ткач

Уранці в п'ятницю, 15 серпня, в Сизрані Самарської області РФ прогриміли вибухи. Росіяни поскаржилися на атаку невідомих дронів по НПЗ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Як пише Mash, починаючи з 4 години ранку в Сизрані було чутно близько 10 вибухів. Стверджується, що місто атакували невідомі дрони.

"Очевидці SHOT (розповіли, що - ред.) вони прокинулися від гучних звуків вибухів на початку п'ятої ранку. На даний момент наслідків на землі не помічено, офіційної інформації про атаку поки не було", - пише ще один канал.

Паралельно низка інших російських медіа стверджували про роботу ППО і знищення кількох дронів.

Однак у соцмережах уже почали з'являтися кадри, на яких видно кілька пожеж. Як стверджується, невідомі дрони атакували нафтопереробний завод (НПЗ), після чого в районі об'єкта почалася пожежа.

 

Офіційних підтверджень або спростувань наразі не було.

Пожежі в Росії

Нагадаємо, що росіяни регулярно скаржаться на атаки невідомих дронів, після чого в різних містах Росії виникають пожежі на НПЗ, підприємствах або військових об'єктах.

Наприклад, вчора дрони масово атакували Волгоградську область РФ. У самому обласному центрі в результаті "падіння уламків" виникла пожежа на НПЗ.

Детальніше про цю атаку - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяНПЗПожежа