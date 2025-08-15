Неизвестные дроны атаковали Сызрань: в районе НПЗ начался пожар

Как пишет Mash, начиная с 4 часов утра в Сызрани было слышно около 10 взрывов. Утверждается, что город атаковали неизвестные дроны.

"Очевидцы SHOT (рассказали, что - ред.) они проснулись от громких звуков взрывов в начале пятого утра. На данный момент последствий на земле не замечено, официальной информации об атаке пока не было", - пишет еще один канал.

Параллельно ряд других российских медиа утверждали о работе ПВО и уничтожении нескольких дронов.

Однако в соцсетях уже стали появляться кадры, на которых видно несколько пожаров. Как утверждается, неизвестные дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), после чего в районе объекта начался пожар.

Официальных подтверждений или опровержений на данный момент не было.