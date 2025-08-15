RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

Неизвестные дроны атаковали Сызрань: в районе НПЗ начался пожар

Фото: жители Сызрани слышали около 10 взрывов (https://t.me/mchs_official)
Автор: Эдуард Ткач

Утром в пятницу, 15 августа, в Сызрани Самарской области РФ прогремели взрывы. Россияне пожаловались на атаку неизвестных дронов по НПЗ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Как пишет Mash, начиная с 4 часов утра в Сызрани было слышно около 10 взрывов. Утверждается, что город атаковали неизвестные дроны.

"Очевидцы SHOT (рассказали, что - ред.) они проснулись от громких звуков взрывов в начале пятого утра. На данный момент последствий на земле не замечено, официальной информации об атаке пока не было", - пишет еще один канал.

Параллельно ряд других российских медиа утверждали о работе ПВО и уничтожении нескольких дронов.

Однако в соцсетях уже стали появляться кадры, на которых видно несколько пожаров. Как утверждается, неизвестные дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), после чего в районе объекта начался пожар.

 

Официальных подтверждений или опровержений на данный момент не было.

Пожары в России

Напомним, что россияне регулярно жалуются на атаки неизвестных дронов, после чего в разных городах России возникают пожары на НПЗ, предприятиях или военных объектах.

Например, вчера дроны массированно атаковали Волгоградскую область РФ. В самом областном центре в результате "падения обломков" возник пожар на НПЗ.

Подробнее об этой атаке - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияНПЗПожар