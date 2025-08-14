ua en ru
Чт, 14 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Невідомі дрони атакують Росію: у Волгограді загорівся НПЗ

Волгоград, Четвер 14 серпня 2025 04:23
UA EN RU
Невідомі дрони атакують Росію: у Волгограді загорівся НПЗ Ілюстративне фото: невідомі безпілотники вдарили по НПЗ у Волгограді (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Росії невідомі дрони масовано атакують Волгоградську область. Внаслідок падіння уламків, на місцевому нафтопереробному заводі сталося займання нафтопродуктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Волгоградської області Андрія Бочарова та російські пабліки.

За словами Бочарова, внаслідок падіння уламків сталося розлиття і загоряння нафтопродуктів на підприємстві "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка".

"Пожежні служби оперативно приступили до гасіння пожежі. За попередніми даними, постраждалих немає", - зазначив він.

Як розповіли очевидці Telegram-каналу SHOT, вибухи почали лунати після 02:30, особливо голосно було в Красноармійському районі міста.

Загалом було чутно мінімум 5-7 гучних вибухів, після падіння уламків одного зі збитих дронів, в одному з районів у жителів виникло загоряння із задимленням.

Telegram-канал Exilenova+ повідомляє про декілька влучань у НПЗ компанії "Лукойл".

Близько 23:29 в аеропорту Волгограду було запроваджено план "Килим" - його тимчасово закрили для прийому та відправки рейсів.

Атаки дронів на Краснодарський край

Нагадаємо, дрони атакують НПЗ у Волгограді другу ніч поспіль - в ніч на середу, 13 серпня, в районі підприємства також чули вибухи під час нальоту безпілотників.

Крім того, в ніч на 13 серпня невідомі дрони вдарили по нафтопереробному заводу "Слов'янськ ЕКО" у Слов’янську-на-Кубані (Краснодарський край). Внаслідок обстрілу загорівся автомобіль.

В ніч 7 серпня безпілотники вдарили по залізничній станції у місті Суровикине Волгоградської області.

А вночі 4 серпня невідомі дрони пошкодили залізничну станцію "Арчеда" у місті Фролово Волгоградської області.

Читайте РБК-Україна в Google News
Волгоград НПЗ Атака дронів
Новини
Трамп хоче провести негайну зустріч за участю Зеленського і Путіна та назвав умову
Трамп хоче провести негайну зустріч за участю Зеленського і Путіна та назвав умову
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія