Невідомі дрони атакували Саратовський НПЗ: на об'єкті спалахнула пожежа

Фото: на місці працювали рятувальники (МНС РФ)
Автор: Маловічко Юлія

У ніч на 13 грудня невідомі дрони атакували нафтопереробний завод у російському Саратові. Відомо, що НПЗ тільки нещодавно відновив свою роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Що відомо про атаку на Саратовський НПЗ?

У ніч на 13 грудня місцеві повідомили про вибухи та можливі влучання на території Саратовського нафтопереробного заводу. За їхніми словами, у небі спостерігався яскравий спалах, що супроводжувався гучними вибухами.

За попередньою інформацією, за ймовірними прильотами в районі одного з промислових об'єктів до місця подій виїхали рятувальники.

Зазначимо, що губернатор Саратовської області Роман Бусаргін перед атакою попереджав у своєму Telegram про небезпеку дронів, а вже після обстрілу написав, що нібито було уражено "об'єкт цивільної інфраструктури". Який саме об'єкт - Бусаргін не уточнював.

Атаки на Саратовський НПЗ

Зазначимо, Саратовський НПЗ у Росії атакували дрони неодноразово - іноді після обстрілу, які підтверджував Генштаб ЗСУ, на об'єкті спалахували пожежі.

Роботу НПЗ призупиняли і його відновлювали, але незабаром слідували наступні удари. Наприклад, 28 листопада повідомлялося, що був атакований Саратовський НПЗ і ще один об'єкт у Криму.

НПЗ у Саратові - підприємство, яке випускає понад 20 видів нафтопродуктів: бензини, мазут, дизельне пальне, сірку технічну тощо. Воно залучене до забезпечення потреб російської окупаційної армії.

