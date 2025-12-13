Неизвестные дроны атаковали Саратовский НПЗ: на объекте вспыхнул пожар

Что известно об атаке на Саратовский НПЗ?

В ночь на 13 декабря местные сообщили о взрывах и возможных попаданиях на территории Саратовского нефтеперерабатывающего завода. По их словам, в небе наблюдалась яркая вспышка, сопровождавшаяся громкими взрывами.

По предварительной информации, по вероятным прилетам в районе одного из промышленных объектов к месту событий выехали спасатели.

Отметим, что губернатор Саратовской области Роман Бусаргин перед атакой предупреждал в своем Telegram об опасности дронов, а уже после обстрела написал, что якобы был поражен "объект гражданской инфраструктуры". Какой именно объект - Бусаргин не уточнял.