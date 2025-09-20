Невідомі дрони атакували Саратов: імовірно, горить НПЗ

У ніч на 20 вересня невідомі дрони атакували російський Саратов. Після атаки в місті виникла пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.
За даними SHOT, у місті було чутно щонайменше 5-7 вибухів близько 01:15 і 01:30 ночі. Росіяни стверджують, що чули звук мотора в небі, сирену повітряної небезпеки, а також бачили спалахи.
Паралельно в соцмережах з'явилися кадри, на яких видно, що в місті почалася пожежа. Що саме горить, поки невідомо. Кілька каналів припускали, що можливо, виникла пожежа на НПЗ, але достовірних підтверджень цьому поки що немає.
Також канал SHOT повідомив, що о 00:46 в аеропорту Саратова було введено план "Ковер". Крім цього, про вибухи повідомляють жителі сусіднього міста Енгельс.
Нагадаємо, в ніч на 16 серпня Саратовський нафтопереробний завод укотре зазнав атаки дронів. У районі об'єкта було зафіксовано вибухи і пожежу.
Вранці в Генштабі ЗСУ підтвердили, що Саратовський НПЗ було уражено. Повідомлялося, що результати ураження уточнюються.
Також у Генштабі уточнили, що Саратовський НПЗ спеціалізується на виробництві бензину, дизельного палива, мазуту, різних марок бітуму, вакуумного газойлю, технічної сірки та інших продуктів - загалом більше ніж 20 видів нафтопродуктів.