Неизвестные дроны атаковали Саратов: вероятно, горит НПЗ

По данным SHOT, в городе было слышно не менее 5-7 взрывов около 01:15 и 01:30 ночи. Россияне утверждают, что слышали звук мотора в небе, сирену воздушной опасности, а также видели вспышки.

Параллельно в соцсетях появились кадры, на которых видно, что в городе начался пожар. Что именно горит, пока неизвестно. Несколько каналов предполагали, что возможно, возник пожар на НПЗ, но достоверных подтверждений этому пока нет.

Также канал SHOT сообщил, что в 00:46 в аэропорту Саратова был введен план "Ковер". Помимо этого, о взрывах сообщают жители соседнего города Энгельс.