Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Неизвестные дроны атаковали Саратов: вероятно, горит НПЗ

Фото: в городе слышали не менее 5-7 взрывов (https://t.me/mchs_official)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 20 сентября неизвестные дроны атаковали российский Саратов. После атаки в городе возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

По данным SHOT, в городе было слышно не менее 5-7 взрывов около 01:15 и 01:30 ночи. Россияне утверждают, что слышали звук мотора в небе, сирену воздушной опасности, а также видели вспышки.

Параллельно в соцсетях появились кадры, на которых видно, что в городе начался пожар. Что именно горит, пока неизвестно. Несколько каналов предполагали, что возможно, возник пожар на НПЗ, но достоверных подтверждений этому пока нет.

 

Также канал SHOT сообщил, что в 00:46 в аэропорту Саратова был введен план "Ковер". Помимо этого, о взрывах сообщают жители соседнего города Энгельс.

Атака дронов по Саратовскому НПЗ

Напомним, в ночь на 16 августа Саратовский нефтеперерабатывающий завод в очередной раз подвергся атаке дронов. В районе объекта были зафиксированы взрывы и пожар.

Утром в Генштабе ВСУ подтвердили, что Саратовский НПЗ был поражен. Сообщалось, что результаты поражения уточняются.

Также в Генштабе уточнили, что Саратовский НПЗ специализируется на производстве бензина, дизельного топлива, мазута, различных марок битума, вакуумного газойля, технической серы и других продуктов - всего более 20 видов нефтепродуктов.

