Невідомі дрони атакували Ростовську область, пошкоджено будинки та автомобілі

Невідомі дрони атакують Ростовську область (РФ). У Батайську та Ростові-на-Дону уламки збитих безпілотників пошкодили житлові будинки й автомобілі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пабліки та губернатора Ростовської області Юрія Слюсаря.
За словами місцевих жителів, у місті прогриміли близько десятка потужних вибухів, після чого в одному з районів у небі було видно задимлення.
Уламки одного з дронів упали поруч із житловим будинком, пошкоджено кілька торгових павільйонів і автомобілів, повідомляє Telegram-канал SHOT.
За даними Міноборони РФ, над регіоном за останню годину збили 10 безпілотників.
Як повідомив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар, у Батайську в багатоквартирному будинку на Західному шосе частково зруйновано стіну висотного будинку на верхніх його поверхах.
"Ніхто з людей, на щастя, не постраждав. З будинку виведені 20 осіб, зараз вирішується питання про можливість їх тимчасового розміщення", - написав він.
Також Слюсар повідомив про падіння уламків БпЛА на подвір'я багатоквартирних будинків по вулиці Жовтнева. У будинках пошкоджено скло, але люди не постраждали.
Очевидці також поділилися кадрами руйнувань після атаки дронів.
Осколки одного зі знищених безпілотників пошкодили житлову багатоповерхівку в Батайську.
За словами місцевих жителів, пошкоджено обшивку будівлі, вибито десятки шибок на верхніх поверхах, є віконні рами, що випали.
Серія вибухів прогриміла також у Ростові-на-Дону, після чого очевидці повідомили про стовп диму на сході міста.
У місті через падіння БпЛА на два приватні будинки в Пролетарському районі отримав осколкові поранення житель.
"Бригада швидкої, яка прибула на місце, доправляє його до лікарні. На місці також надано медичну допомогу неповнолітньому", - повідомив губернатор Слюсар.
Також у хуторі Недвигівка М'ясниківського району через падіння дрона пошкоджено лінію електропередачі. Хутір знеструмлено, туди виїхали чергові служби.
Крім того, про звуки прольоту БпЛА і вибухи повідомляють жителі Міллеровського і Неклиновського районів. Попередньо, було збито ще кілька дронів.
Невідомі дрони регулярно атакують територію Росії. Під удари потрапляють нафтопереробні заводи, об'єкти військової промисловості, залізнична та інша критична інфраструктура.
Так, у ніч на 19 жовтня дрони атакували газопереробний завод в Оренбурзькій області. На території підприємства виникла масштабна пожежа, було зупинено прийом сирого газу з родовища Карачаганак.
У понеділок, 20 жовтня, на території заводу в Оренбурзі знову виникла пожежа.
А в ніч на 18 жовтня безпілотники атакували Ульяновську область і вивели з ладу підстанцію "Вешкайма" потужністю 500 кВ.