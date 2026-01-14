Невідомі дрони атакували Ростов: у місті можуть горіти резервуари нафтопродуктів

Судячи з публікацій у мережі, атака на місто почалася приблизно о 01:40 за київським часом. У цей момент у пабліках одразу ж поширювалися кадри з пожежею та інформацією про роботу ППО.

Чим саме було атаковано місто, до кінця неясно. Моніторингові канали писали про невідомі дрони, а пізніше припускали, що могли бути ще й ракети. Зокрема, йшлося про те, що ППО Росії, можливо, могло збити ракету або навіть кілька ракет.

Трохи згодом у соцмережах повідомили, що дрони, ймовірно, вразили резервуари нафтопродуктів на території заводу "Емпілс", і з часом вогонь ставав ще більшим. Також були відповідні кадри.

Тим часом мер міста Олександр Скрябін підтвердив атаку. Він стверджує, що внаслідок падіння уламків загорілися будівлі промислового підприємства.

Крім того, місцева влада заявляє, що через падіння уламків нібито було пошкоджено кілька житлових будинків. Водночас у соцмережах поширювалися дивні кадри російського ППО. На одному з таких відео ракета злетіла в небо, а потім розвернулася вниз і влучила в землю.