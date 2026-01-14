Неизвестные дроны атаковали Ростов: в городе могут гореть резервуары нефтепродуктов

Судя по публикациям в сети, атака на город началась примерно в 01:40 по киевскому времени. В этот момент в пабликах сразу же распространялись кадры с пожаром и информацией о работе ПВО.

Чем именно был атакован город, до конца неясно. Мониторинговые каналы писали про неизвестные дроны, а позже предполагали, чтомооли быть еще и ракеты. В частности, говорилось, что ПВО России, возможно, могло сбить ракету или даже несколько ракет.

Чуть позже в соцсетях сообщили, что дроны, вероятно, поразили резервуары нефтепродуктов на территории завода "Эмпилс", и со временем огонь становился еще больше. Также были соответствующие кадры.

Тем временем мэр города Александр Скрябин подтвердил атаку. Он утверждает, что в результате падения обломков загорелись строения промышленного предприятия.

Кроме того, местные власти заявляют, что из-за падения обломков якобы были повреждены несколько жилых домов. При этом в соцсетях распространялись странные кадры российского ПВО. На одном из таких видео ракета взлетела в небо, а после развернулась вниз и попала в землю.