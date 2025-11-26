Невідомі дрони атакували Чебоксари: під ударом військовий завод

У ніч на 26 листопада невідомі дрони атакували Чебоксари Чуваської Республіки РФ. Під атакою, ймовірно, знову опинився місцевий військовий завод.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.
Як пише SHOT, перший вибух було чутно приблизно о 02:40. Голосно було також на околиці Чебоксар і в небі над селом Лапсари, що розташоване приблизно за 10 км від міста.
Росіяни стверджували, що регіон атакують невідомі дрони, після чого в одному з районів Чебоксар виникла пожежа і сильне задимлення.
Тим часом у соцмережах з'явилися перші кадри дронової атаки по одному з об'єктів. У мережі стверджують, що під удар потрапив військовий завод "ВНИИР".
Глава Чуваської Республіки Олег Ніколаєв уже відреагував на інцидент і підтвердив атаку. За його словами, постраждалих немає, але проводиться евакуація населення. Що саме потрапило під удар - він не уточнив.
Нагадаємо, що в Чебоксарах розташований завод "ВНДІР-Прогрес", який виробляє приймачі супутникового сигналу сімейства "Комета/Комета М" для боротьби з РЕБ.
Як відомо, модулі "Комета" використовуються для ракет ("Калібр", Х-69, "Іскандер-М", "Бандероль") і БПЛА (Гарпія-А1, Орлан-10, Ластівка-М, Картограф, Форпост, Оріон).
Зазначимо, що якщо невідомі дрони атакували цей військовий завод, то це вже буде не перша атака по ньому.
Так, влітку губернатор регіону Олег Ніколаєв повідомив, що на території АТ "ВНДІР" упали два безпілотники, через що виробництво було тимчасово призупинено, а на самому об'єкті виникла пожежа.
