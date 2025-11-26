Невідомі дрони атакували Чебоксари: під ударом військовий завод

Як пише SHOT, перший вибух було чутно приблизно о 02:40. Голосно було також на околиці Чебоксар і в небі над селом Лапсари, що розташоване приблизно за 10 км від міста.

Росіяни стверджували, що регіон атакують невідомі дрони, після чого в одному з районів Чебоксар виникла пожежа і сильне задимлення.

Тим часом у соцмережах з'явилися перші кадри дронової атаки по одному з об'єктів. У мережі стверджують, що під удар потрапив військовий завод "ВНИИР".

Глава Чуваської Республіки Олег Ніколаєв уже відреагував на інцидент і підтвердив атаку. За його словами, постраждалих немає, але проводиться евакуація населення. Що саме потрапило під удар - він не уточнив.