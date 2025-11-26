Неизвестные дроны атаковали Чебоксары: под ударом военный завод

В ночь на 26 ноября неизвестные дроны атаковали Чебоксары Чувашской Республики РФ. Под атакой, вероятно, вновь оказался местный военный завод.
Как пишет SHOT, первый взрыв было слышно примерно в 02:40. Громко было также на окраине Чебоксар и в небе над деревней Лапсары, которая находится примерно в 10 км от города.
Россияне утверждали, что регион атакуют неизвестные дроны, после чего в одном из районов Чебоксар возник пожар и сильное задымление.
Тем временем в соцсетях появились первые кадры дроновой атаки по одному из объектов. В сети утверждают, что под удар попал военный завод "ВНИИР".
Глава Чувашской Республики Олег Николаев уже отреагировал на инцидент и подтвердив атаку. По его словам, пострадавших нет, но проводится эвакуация населения. Что именно попало под удар - он не уточнил.
Напомним, что в Чебоксарах находится завод "ВНИИР-Прогресс", который производит приемники спутникового сигнала семейства "Комета/Комета М" для борьбы с РЭБ.
Как известно, модули "Комета" используются для ракет ("Калибр", Х-69, "Искандер-М", "Бандероль") и БПЛА (Гарпия-А1, Орлан-10, Ласточка-М, Картограф, Форпост, Орион).
Отметим, что если неизвестные дроны атаковали этот военный завод, то это уже будет не первая атака по нему.
Так, летом губернатор региона Олег Николаев сообщил, что на территории АО "ВНИИР" упали два беспилотникка, из-за чего производство было временно приостановлено, а нас самом объекте возник пожар.
