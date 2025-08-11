Невідомі дрони атакували Арзамаський приладобудівний завод у РФ: об'єкт горів

Як пише Mash, атака почалася близько 3:55. У той момент у небі прогриміли три хлопки й один потужний вибух. За словами очевидців, вони нарахували щонайменше 5 дронів, додавши, що вони летіли дуже низько.

Згідно з публікацією SHOT, у місті було від 4 до 7 вибухів. Незабаром у низці інших Telegram-каналів з'явилися відео, на яких, як стверджується, був один із прильотів по Арзамаському приладобудівному заводу (АПЗ).

Рано вранці на фото і відео було видно, що на об'єкті внаслідок атаки почалася пожежа. Однак на пізніших знімках, пожежі вже немає.

Що відомо про АПЗ

Зазначимо, що Арзамаський приладобудівний завод - це підприємство, яке випускає прилади для авіаційної та космічної галузей, а також продукцію цивільного призначення.

Низка каналів уточнюють, що цей завод розробляє і виробляє гіроскопічні прилади, системи управління, бортові електронно-обчислювальні машини, рульові приводи, контрольно-повірочні комплекси, витратомірну і медичну техніку.