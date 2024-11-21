ua en ru
Чт, 21 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Невідомі дрони атакували Ахтубінськ у Росії (відео)

Четвер 21 листопада 2024 11:40
UA EN RU
Невідомі дрони атакували Ахтубінськ у Росії (відео) Ілюстративне зображення (t.me mchs_official)
Автор: Сергій Пишкін

В Росії жаліються на чергову атаку безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Цього разу дрони залетіли до Ахтубинську Астраханської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал "Осторожно, новости".

Повідомлення про атаку дронів з'явились в о 08:40 за київським часом. У тому ж числі перед цим під обстріл потрапила сусідня Волгоградська область.

Влада міста закликала своїх громадян перебувати вдома й знайти найближче укриття.

Наразі іншіподробиці атаки на Астраханську область невідомі.

Удари по території Росії

Сполучені Штати Америки (США) офіційно дозволили Україні застосовувати американське озброєння для ударів по об'єктах на території Росії. Цю інформацію підтвердив заступник держсекретаря США, який займається питаннями Західної півкулі.

У ніч проти 19 листопада стало відомо про знищення складу боєприпасів у Брянській області. Внаслідок атаки зафіксували 12 вторинних вибухів, спричинених детонацією боєкомплектів.

Крім того, вчора російська сторона повідомляла про удари безпілотників у різних регіонах країни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
РФ вранці випустила по Україні міжконтинентальну балістичну ракету, "Кинджал" та сім Х-101
РФ вранці випустила по Україні міжконтинентальну балістичну ракету, "Кинджал" та сім Х-101
DAILY
"Боліти буде ще довго". Як хірурги рятують життя військових після поранень на фронті
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Боліти буде ще довго". Як хірурги рятують життя військових після поранень на фронті