Неизвестные дроны атаковали Ахтубинск в России (видео)

В России жалуются на очередную атаку беспилотных летательных аппаратов (БпЛА). На этот раз дроны залетели в Ахтубинск Астраханской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал "Осторожно, новости".

Сообщения об атаке дронов появились в 08:40 по киевскому времени. В том же числе перед этим под обстрел попала соседняя Волгоградская область.

Власти города призвали своих граждан находиться дома и найти ближайшее укрытие.

В настоящее время другие подробности атаки на Астраханскую область неизвестны.

Удары по территории России

Соединенные Штаты Америки (США) официально разрешили Украине применять американское вооружение для ударов по объектам на территории России. Эту информацию подтвердил заместитель госсекретаря США, занимающийся вопросами Западного полушария.

В ночь на 19 ноября стало известно об уничтожении склада боеприпасов в Брянской области. В результате атаки зафиксировали 12 вторичных взрывов, вызванных детонацией боекомплектов.

Кроме того, вчера российская сторона сообщала об ударах беспилотников в разных регионах страны.