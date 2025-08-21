Дрони здійснили наліт на Воронезьку область: кілька сіл без електрики, затримуються поїзди

Як повідомляло РБК-Україна, в ніч на 17 серпня атаки невідомих дронів зазнала залізнична станція у Воронезькій області Росії. Поранення отримав монтажник колії залізничної станції. Внаслідок падіння уламків дрона була пошкоджено ЛЕП на залізничній станції, був затриманий рух декількох поїздів.

У Воронежі були пошкоджені 10 автомобілів, скління однієї квартири та технічного поверху.

Тієї ж ночі у Воронезкій області були зафіксовані вибухи. Місцеві мешканці інформували про роботу ППО. Усього в області прозвучало шість вибухів.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на російських заводах періодично трапляються пожежі та вибухи. Часто ці надзичайні події пов'язані з порушенням техніки безпеки або ударами дронів.