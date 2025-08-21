RU

Дроны совершили налет на Воронежскую область: несколько сел без электричества, задерживаются поезда

Иллюстративное фото: Воронежскую область атаковали дроны 21 августа (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Объект энергетики поврежден в результате атаки неизвестных БПЛА в Воронежской области России, без электричества остаются несколько сел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал губернатора Воронежской области Александра Гусева.

В результате падения дрона в Воронежской области поврежден объект энергетики. Без электричества остаются несколько сел, задержан ряд пассажирских поездов.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Угроза удара БПЛА сохраняется в двух районах области. Режим опасности атаки беспилотников действует на всей территории региона.

 

Как сообщало РБК-Украина, в ночь на 17 августа атаке неизвестных дронов подверглась железнодорожная станция в Воронежской области России. Ранения получил монтажник пути железнодорожной станции. Вследствие падения обломков дрона была повреждена ЛЭП на железнодорожной станции, было задержано движение нескольких поездов.

В Воронеже были повреждены 10 автомобилей, остекление одной квартиры и технического этажа.

Той же ночью в Воронежской области были зафиксированы взрывы. Местные жители информировали о работе ПВО. Всего в области прозвучало шесть взрывов.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину на российских заводах периодически случаются пожары и взрывы. Часто эти сверхслучайные события связаны с нарушением техники безопасности или ударами дронов.

