ua en ru
Чт, 21 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Дрони здійснили наліт на Воронезьку область: кілька сіл без електрики, затримуються поїзди

Росія , Четвер 21 серпня 2025 04:15
UA EN RU
Дрони здійснили наліт на Воронезьку область: кілька сіл без електрики, затримуються поїзди Ілюстративне фото: Воронезьку область атакували дрони 21 серпня (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Об'єкт енергетики пошкоджений внаслідок атаки невідомих БПЛА у Воронезькій області Росії, без електрики залишаються кілька сіл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал губернатора Воронезької області Олександра Гусєва.

Внаслідок падіння дрону у Воронезькій області пошкоджено об'єкт енергетики. Без електрики залишаються декілька сіл, затримано низку пасажирських поїздів.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Загроза удару БПЛА зберігається у двох районах області. Режим небезпеки атаки безпілотників діє на всій території регіону.

Як повідомляло РБК-Україна, в ніч на 17 серпня атаки невідомих дронів зазнала залізнична станція у Воронезькій області Росії. Поранення отримав монтажник колії залізничної станції. Внаслідок падіння уламків дрона була пошкоджено ЛЕП на залізничній станції, був затриманий рух декількох поїздів.

У Воронежі були пошкоджені 10 автомобілів, скління однієї квартири та технічного поверху.

Тієї ж ночі у Воронезкій області були зафіксовані вибухи. Місцеві мешканці інформували про роботу ППО. Усього в області прозвучало шість вибухів.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на російських заводах періодично трапляються пожежі та вибухи. Часто ці надзичайні події пов'язані з порушенням техніки безпеки або ударами дронів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Воронежская область Дрони
Новини
Удар РФ по Мукачеву: кількість постраждалих суттєво зросла
Удар РФ по Мукачеву: кількість постраждалих суттєво зросла
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"