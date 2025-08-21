Дрони здійснили наліт на Воронезьку область: кілька сіл без електрики, затримуються поїзди

Об'єкт енергетики пошкоджений внаслідок атаки невідомих БПЛА у Воронезькій області Росії, без електрики залишаються кілька сіл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал губернатора Воронезької області Олександра Гусєва.

Загроза удару БПЛА зберігається у двох районах області. Режим небезпеки атаки безпілотників діє на всій території регіону.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Внаслідок падіння дрону у Воронезькій області пошкоджено об'єкт енергетики. Без електрики залишаються декілька сіл, затримано низку пасажирських поїздів.

Як повідомляло РБК-Україна, в ніч на 17 серпня атаки невідомих дронів зазнала залізнична станція у Воронезькій області Росії. Поранення отримав монтажник колії залізничної станції. Внаслідок падіння уламків дрона була пошкоджено ЛЕП на залізничній станції, був затриманий рух декількох поїздів.

У Воронежі були пошкоджені 10 автомобілів, скління однієї квартири та технічного поверху.

Тієї ж ночі у Воронезкій області були зафіксовані вибухи. Місцеві мешканці інформували про роботу ППО. Усього в області прозвучало шість вибухів.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на російських заводах періодично трапляються пожежі та вибухи. Часто ці надзичайні події пов'язані з порушенням техніки безпеки або ударами дронів.