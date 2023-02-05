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Невеликий сніг та ожеледиця. Синоптики розповіли про погоду на завтра

Фото: синоптики розповіли про погоду на завтра в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 6 лютого, в Україні очікуються невеликий сніг та ожеледиця. Вночі на більшості території очікується до 8 морозу, вдень - до 5 морозу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Опади

Часом невеликий сніг.

Ожеледиця та вітер

На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с, у південній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря

Температура вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу. В Карпатах сніг, температура вночі 11-16°, вдень 5-10° морозу.

Як повідомлялося, в Карпатах сьогодні, 5 лютого, вирує негода, зафіксували 20 градусів морозу. Рятувальники закликають утриматися від походів у гори.

Нагадаємо, синоптики попереджали, що сьогодні в Україні очікується невеликий мокрий сніг. Крім того, посиляться морози, місцями очікується ожеледиця.

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