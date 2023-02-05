Небольшой снег и гололед. Синоптики рассказали о погоде на завтра

В понедельник, 6 февраля, в Украине ожидается небольшой снег и гололедица. Ночью на большинстве территории ожидается до 8 мороза, днем - до 5 мороза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Осадки
Временами небольшой снег.
Гололедица и ветер
На дорогах местами гололедица. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с, в южной части местами порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха
Температура ночью 3-8° мороза, днем 0-5° мороза. В Карпатах снег, температура ночью 11-16°, днем 5-10° мороза.
Как сообщалось, в Карпатах сегодня, 5 февраля, бушует непогода, зафиксировали 20 градусов мороза. Спасатели призывают воздержаться от походов в горы.
Напомним, синоптики предупреждали, что в Украине ожидается небольшой мокрый снег. Кроме того, усилятся морозы, местами ожидается гололедица.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.