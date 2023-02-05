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Небольшой снег и гололед. Синоптики рассказали о погоде на завтра

Фото: синоптики рассказали о погоде на завтра в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В понедельник, 6 февраля, в Украине ожидается небольшой снег и гололедица. Ночью на большинстве территории ожидается до 8 мороза, днем - до 5 мороза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Осадки

Временами небольшой снег.

Гололедица и ветер

На дорогах местами гололедица. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с, в южной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха

Температура ночью 3-8° мороза, днем 0-5° мороза. В Карпатах снег, температура ночью 11-16°, днем 5-10° мороза.

Как сообщалось, в Карпатах сегодня, 5 февраля, бушует непогода, зафиксировали 20 градусов мороза. Спасатели призывают воздержаться от походов в горы.

Напомним, синоптики предупреждали, что в Украине ожидается небольшой мокрый снег. Кроме того, усилятся морозы, местами ожидается гололедица.

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