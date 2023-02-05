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Сильні морози, ожеледиця та сніг: якою буде погода в Україні сьогодні

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Київ, Неділя 05 лютого 2023 07:00
Сильні морози, ожеледиця та сніг: якою буде погода в Україні сьогодні Фото: в Україні продовжують посилюватися морози (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Погода в Україні сьогодні, 5 лютого буде переважно з невеликим мокрим снігом. Морози продовжать посилюватися, місцями ожеледиця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в країні очікується невеликий сніг, а вдень у Криму з дощем. На дорогах країни подекуди ожеледиця. Вітер північний, північно-східний, 7-12 м/с. При цьому в Карпатах вночі вдарять морози до -16.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі -5 -8 градусів, вдень від -1 -4;
  • на заході вночі від -7 до -10, а вдень -1 -7 градусів;
  • у східних областях вночі -2 -4 градуси, вдень від -1 до +2;
  • на півдні країни вночі -1 -7, а вдень від -1 до +1;
  • у центральних областях вночі -6 -8 градусів, вдень -2 -4.

Сильні морози, ожеледиця та сніг: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода в Києві

Сьогодні в столиці хмарно з проясненнями, прогнозується невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північний 7-12 м/с.

Стовпчики термометрів вночі покажуть -5 -7 градусів, а вдень -2 -4.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі відповіли, чи очікувати українцям на ранню весну.

Також ми писали скільки триватиме похолодання в Україні та з чим воно пов'язане.

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